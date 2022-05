Gas, Cingolani: "Price cap nazionale non è sostenibile"

(Teleborsa) - La fissazione a livello nazionale di un price cap (tetto al prezzo) del gas "sarebbe estremamente difficile da sostenere" per l'Italia o per qualunque altro paese europeo. Lo ha ribadito in un'audizione alla Camera il Ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, aggiungendo che "non sarebbe una politica particolarmente intelligente" perché "il mercato semplicemente lo salterebbe a piè pari perché non è conveniente vendere lì il gas".

"Ben diverso se questo diventa una politica europea e tutto il continente si mette d'accordo", ha affermato il titolare del MITE, ricordando che la Ue è il principale consmer a livello globale e "può un po' fare il prezzo e mettere una regola che sia sostenibile".

Cingolani ha spiegato che il prezzo del gas naturale in pochi mesi, da gennaio 2021 ad aprile, è quintuplicato da circa 20 euro/MWh a circa 100 euro/MWh, con punte giornaliere che hanno superato i valori record di 200 e/MWh nei mesi scorsi. Per quanto riguarda i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso - ha aggiunto - il PUN ha registrato valori record e negli ultimi giorni si è attestato tra i 200 e i 250 e/MWh, come diretta conseguenza dei prezzi del gas naturale, che determinano il costo marginale degli impianti di generazione elettrica a gas.

Il Ministro ha anche ricordato che "il Governo e il Parlamento sono intervenuti negli ultimi trimestri per attutire l'impatto dei rincari energetici per 29 milioni di famiglie e 6 milioni di imprese, con un mix di misure per un valore superiore a 15 miliardi di euro in tre trimestri che Arera ha attuato per le componenti regolate". Cingolani a titolo di esempio ha fatto cenno all'annullamento "transitorio" degli oneri di sistema in bolletta, al potenziamento del bonus sociale alle famiglie che versano in gravi difficoltà economiche, alla riduzione dell'IVA sul gas destinato a usi civili e industriali, al credito d'imposta a favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, al sostegno alla liquidità delle imprese gravate dagli aumenti dei prezzi dell'energia .