Gas, Cingolani: "Decreto per fissazione price cap a imprese dopo elezioni"

(Teleborsa) - Il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani conferma che il decreto che prevede la fissazione del tetto al prezzo del gas (price cap) alle imprese dovrebbe essere firmato "la prossima settimana dopo le elezioni".



Il Ministro, parlando ai giornalisti a New York a margine dell'evento "Youth4Climate", ha confermato che gli stoccaggi di gas sono "all'87,87%, quasi all'88%" e di aver "firmato la lettera per andare oltre il 90%".



Il titolare del MITE ha poi precisato che il gas sta arrivando come previsto dall'Algeria ed ha dunque smentito le indiscrezioni di un rallentamento delle forniture. "C'è una situazione chiarissima: oggi arrivano 70 milioni di metricubi ed il flusso è circa triplicato", ha affermato Cingolani aggiungendo che la compagnia algerina Sonatrach "ha fatto quanto previsto".



A proposto del suo futuro, Cingolani ha detto "io ho finito, sto preparando il passaggio di consegne, sarà tutto in ordine", inclusi gli obiettivi del PNRR.