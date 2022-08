Gas ancora in rally. Crescono anche petrolio e carburanti

(Teleborsa) -sulle piazze internazionali, riflettendosi su una crescita costante dei. E' ancora il, in vista delle ristrettezze dell'inverno, del probabile stop delle forniture russe e dell'esiguità delle scorte accumulate, anche se in tutta Europa si sta provvedendo aper risparmiare gas.Sulla piazza di Amsterdam ilper consegna settembre ha toccato un, dopo aver sfondato ieri la soglia dei 300 euro. Livello oltre il quale permangono le quotazioni con scambi attorno a 311 euro (+6,5%)al prezzo del gas, ipotesi su cui sembrano confluire un po' tutte le forze politiche, compresa la leader di FdI Giorgia Meloni, che ha aperto a questa possibilità."La filiera agroalimentare, che sta continuando ad operare nell'interesse del Paese sotto una pressione estrema e con perdite sempre maggiori, rischia seriamente di fermarsi", avverte. Già il presidente di Confindustriaaveva chiesto nei giorni scorsi un tetto al prezzo del gas, avvertendo che "se non viene fatto in Europa, dobbiamo farlo a livello nazionale". D'accordo il Presidente Nazionale di CNA, secondo cui "è ormai evidente che vada fissato un tetto al prezzo del gas, una priorità del Paese su cui chiediamo dunque l'impegno congiunto di tutte le forze politiche, al di là degli esiti del voto del prossimo 25 settembre".Frattanto, ildell'ultimo periodo, sulla prospettiva di. All'IPE di Londra, il future sulregistra un incremento dello 0,44%, mentre ilal Nymex scambia a, con un aumento marginale dello 0,11%. Parallelamente anche il, il contratto future sulla benzina verde, cresce dello 0,33% a, per effetto dei rincari delle materie prime e della maggiore domanda estiva. Secondo le ultime rilevazioni si registrano aumenti in media disia per la benzina che per il, cherispetto alla verde. Dall'elaborazione dei dati desunti dall'Osservaprezzi del Mise, la benzina in modalità self viene indicata a 1,766 euro al litro ed il diesel a 1,787 euro al litro, con un sorpasso sulla verde.