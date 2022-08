Garofoli: fiduciosi su obiettivi dicembre

(Teleborsa) - Sul Pnrr "stiamo preparando per il prossimo esecutivo una ricognizione puntuale di quello che è stato fatto e di quello che si sta facendo perché il governo possa proseguire questo lavoro inedito, complicatissimo ma vitale per il sistema sociale ed economico del nostro Paese". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, intervenendo al meeting di Rimini.

"L'Unione europea ha già certificato il raggiungimento degli obiettivi di dicembre 2021 e siamo assai fiduciosi che siano ritenuti raggiunti gli obiettivi di giugno 2022. Siamo fiduciosi anche sui 55 obiettivi di dicembre che iniziano ad essere obiettivi importanti perché alcuni sono obiettivi qualitativi", ha aggiunto.

"Si sta lavorando e nelle prossime settimane continuerà a lavorare per raggiungere molti degli obiettivi previsti e per mettere il prossimo governo in tranquillità e sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi di dicembre" ha concluso.

Interessante anche il passaggio sul gas: "Le notizie di questi giorni sull'aumento vertiginoso dei prezzi del gas e dell'energia destano ulteriori preoccupazioni. Il governo continuerà a monitorare questa evoluzione e a muoversi sul solco tracciato dal Capo dello Stato che ne ha indicato i limiti di azione".