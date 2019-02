Garofalo Healthcare non ha presentato offerte vincolanti per cliniche Nigrisoli

(Teleborsa) - Garofalo Healthcare ha fatto delle precisazioni sul'ipotesi di acquisto delle cliniche Nigrisoli di Bologna, avanzata dalla stampa, affermando che "non ha presentato alcuna offerta vincolante" per l'acquisto delle stesse.



La società precisa inoltre che, nell'ambito della strategia "Buy & Build" comunicata al mercato in occasione della sua quotazione, "valuta diverse opportunità di mercato" e che fornirà "adeguata informativa" all'eventuale perfezionamento delle stesse.



In tale contesto, lo scorso 5 febbraio, la società ha già annunciato il perfezionamento dell'acquisizione del 100% del capitale sociale del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati, prestigioso centro diagnostico con sede a Parma. © RIPRODUZIONE RISERVATA