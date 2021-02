(Teleborsa) - Garofalo Health Care e Lifebrain hanno siglato una partnership, per l'esecuzione degli esami di medicina di laboratorio sia specialistici che di routine.



L'accordo - spiega una nota - che coinvolge 15 delle 26 strutture del Gruppo GHC operative in 6 regioni del Nord-Centro Italia, stima un totale di 2,5 milioni di esami all'anno e si inserisce in uno scenario di crescente attenzione sul ruolo e sull'importanza delle analisi cliniche nel mondo medico-scientifico.



Con questa scelta - si legge in una nota - Garofalo Health Care prosegue nella strategia di razionalizzazione ed efficientamento del proprio business, ottimizzando al tempo stesso la diagnostica di laboratorio fornita dalle proprie strutture, attraverso il supporto di una competenza professionale di eccellenza ed una strumentazione all'avanguardia.