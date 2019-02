Garofalo Health Care perfeziona acquisizione Poliambulatorio Dalla Rosa Prati

(Teleborsa) - Garofalo Health Care ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale della società` Poliambulatorio Dalla Rosa Prati, di cui era stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto.



L'Enterprise Value dell'operazione è pari a Euro 27,8 milioni.



L'Equity Value dell'acquisizione, corrisposto da GHC mediante proprie risorse finanziarie disponibili, è pari a Euro 17,9 milioni e, come previsto contrattualmente dalle parti, sarà soggetto ad aggiustamenti successivamente al closing usuali per questo tipo di operazioni per tenere conto del valore della posizione finanziaria netta del Poliambulatorio alla data del 31 gennaio 2019.



Al 31 dicembre 2017 il Poliambulatorio ha registrato ricavi per Euro 12,6 milioni e un Ebitda normalizzato di circa 3,1 milioni.