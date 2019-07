Garofalo Health Care, Grazia Bonante nuovo consigliere per cooptazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care (GHC), ha proceduto a nominare mediante cooptazione, Grazia Bonante quale nuovo Consigliere di Amministrazione,A seguito della nomina per cooptazione: Alessandro Maria Rinaldi (Presidente non esecutivo), Maria Laura Garofalo (Amministratore Delegato), Claudia Garofalo (Consigliere esecutivo), Umberto Suriani (Consigliere esecutivo), Giuseppe Giannasio (Consigliere esecutivo), Alessandra Rinaldi Garofalo (Consigliere non esecutivo), Patrizia Crudetti (Consigliere non esecutivo), Nicola Colavito (Consigliere non esecutivo), Franca Brusco (Consigliere indipendente), Federico Ferro-Luzzi (Consigliere indipendente), Grazia Bonante (Consigliere indipendente).Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazioneendoconsiliari, che saranno composti come segue: Comitato Controllo e Rischi (anche con la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate): Grazia Bonante, Franca Brusco, Federico Ferro-Luzzi; Comitato Nomine e Remunerazioni: Grazia Bonante, Franca Brusco, Federico Ferro-Luzzi.