Garofalo Health Care entra nell'indice FTSE Italia Mid Cap

Venerdì 30 Luglio 2021, 10:00

(Teleborsa) - Le azioni di Garofalo Health Care, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, verranno incluse da lunedì 2 agosto nell'indice FTSE Italia Mid Cap, l'indice, che raccoglie le prime 60 società italiane per capitalizzazione borsistica non ricomprese nell'indice FTSE MIB. Nella stessa data, il titolo cesserà quindi di appartenere all'indice FTSE Italia Small Cap.

"Il ritorno nell'indice FTSE Italia Mid Cap, a pochi mesi di distanza dall'ingresso nel segmento STAR, è un segnale importante che colloca GHC tra le prime cento società quotate italiane per valore di Borsa - ha commentato Alessandro Maria Rinaldi, presidente del consiglio di amministrazione di GHC - Siamo convinti che questo contribuirà ad ampliare ulteriormente la nostra base azionaria, a beneficio di tutti i nostri soci. Tra l'altro questa promozione coincide con la seconda acquisizione effettuata nell'anno e l'ottava dalla quotazione, operazioni di rilievo che ci hanno portato a raddoppiare sia il fatturato che l'EBITDA Adjusted di gruppo in quasi due anni e mezzo".