Garofalo Health Care, avanti tutta verso Palazzo Mezzanotte

(Teleborsa) -si prepara a sbarcare a. Il gruppo tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ha presentato la domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie suldiIl CdA ha individuato undella società, pari a un minimo di 3,34 euro per azione e un massimo di 3,67. Credit Suisse e Equita SIM sono i coordinatori dell'offerta.Il flottante richiesto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sarà ottenuto attraverso un collocamento privato () riservato a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero. Nel contesto del collocamento istituzionale e' inoltre prevista la concessione di un'opzione greenshoe. La societa' e l'azionista Maria Laura Garofalo assumeranno impegni di lock-up in linea con la prassi di mercato.Ildelle azioni sarà determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, nonché della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori istituzionali nell'ambito dell'offerta.