Garofalo Health Care, Assemblea approva bilancio 2018

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care (GHC) ha esaminato ede ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare ilcome segue: Euro 250 migliaia a riserva legale, Euro 45 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale (da destinare a fini scientifici e/o benefici) e la restante parte pari ad Euro 4.698 migliaia a riserva straordinaria.GHC ha chiuso il periodo conrispetto agli Euro 136,7 milioni dell'esercizio 2017 e del 2,3% rispetto agli Euro 152,2 milioni dell'esercizio 2017 Pro-Forma, un Operating EBITDA Adjusted, rettificato dei costi IPO, pari a Euro 29,8 milioni con un'incidenza sui ricavi del 19,1% (18,2% nell'esercizio 2017), in crescita del 19,7% rispetto agli Euro 24,9 milioni dell'esercizio 2017 e in crescita dell'8,6% rispetto agli Euro 27,4 milioni dell'esercizio 2017 Pro-Forma, con un'incidenza sui ricavi del 18,0% ed unrispetto agli Euro 12,3 milioni dell'esercizio 2017 e del 3,5% rispetto agli Euro 13,6 milioni dell'esercizio 2017 Pro-Forma., previa revoca della precedente delibera assembleare del 26 settembre 2018.In frazionale calo il titolo a Piazza Affari: -0,53%.