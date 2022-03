Garofalo Health Care approva bilancio 2021. Crescita e M&A anche in 2022

(Teleborsa) - Il CdA di Garofalo Health Care, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha approvato il bilancio 2021. L'esercizio si è chiuso con ricavi pari a 283,7 milioni di euro, in aumento del 34,5% rispetto ai 210,8 milioni di euro del 2020 (+15% a parità di perimetro, ovvero escludendo il contributo delle M&A realizzate nel 2020 e 2021) e del 27,5% rispetto al 2019. I ricavi del quarto trimestre del 2021 sono stati i migliori mai registrati dall'IPO ad oggi (anche a parità di perimetro).

L'Operating EBITDA Adjusted consolidato dell'esercizio 2021 si è attestato a 53,1 milioni di euro, in aumento del 56% rispetto all'esercizio precedente. Il margine Operating EBITDA Adjusted dsi è attestato al 18,7%, in crescita rispetto al 16,1% consuntivato nel periodo precedente. Il risultato netto è stato pari a 18,8 milioni di euro, in crescita del 60% rispetto all'anno prima. La Posizione Finanziaria Netta è pari a 142,4 milioni di euro, con liquidità pari a 41,4 milioni di euro; escludendo le partite non ricorrenti, la PFN sarebbe stata pari a 69,9 milioni di euro, con una generazione di cassa nei dodici mesi pari a 27,8 milioni di euro.

Guardando al 2022, il gruppo è confidente di poter continuare nel suo percorso di crescita anche su base organica, con ricavi e Operating EBITDA Adjusted stimati superiori al 2021 anche a parità di perimetro. Inoltre, coerentemente con la strategia Buy & Build intrapresa sin dall'IPO, Garofalo Health Care conferma anche per l'anno in corso la sua intenzione strategica di crescere anche per linee esterne, attraverso acquisizioni di strutture di eccellenza con performance non diluitive, anche in prospettiva.

Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea di destinare l'utile d'esercizio pari a 1.226 migliaia di euro come segue: 61 migliaia a riserva legale, 12 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale e la restante parte pari a 1.153 migliaia alla voce Utili a nuovo. Approvata anche l'estensione del piano di buy back fino al 2% del capitale sociale, che sarà sottoposta all'assemblea dei soci convocata per il prossimo 29 aprile.