Garofalo Health Care acquisisce ulteriore quota della Casa di Cura Prof. Nobili S.p.A.

(Teleborsa) - Garofalo Health Care S.p.A. (GHC) ha acquisito un pacchetto azionario rappresentante il 12,05% del capitale sociale della. Tale pacchetto azionario, unito a quello del 30,75% acquistato lo scorso 7 gennaio 2019, incrementa la partecipazione complessivamente detenuta da GHC al 95,35%, corrispondente al 98,81% dei diritti di voto.Il prezzo pagato per l'acquisto dei due suddetti pacchetti azionari, rappresentanti complessivamente il 42,80% del capitale sociale della Casa di Cura Prof. Nobili, è pari a circa Euro 2,6 milioni.Il prezzo pagato per la partecipazione di controllo del 52,55% iscritto nella situazione al 30 settembre 2018, che include il premio di maggioranza, è pari a circa Euro 6,9 milioni.Con questa operazione, la quarta annunciata da GHC dalla sua quotazione sul MTA avvenuta a novembre 2018, la Società prosegue speditamente nella sua strategia di "Buy & Build" e consolida ulteriormente la propria presenza in Emilia-Romagna, Regione tra le più virtuose d'Italia, in cui GHC è già presente con l'Hesperia Hospital di Modena ed in cui ha deciso di crescere ulteriormente, come dimostra la recente sottoscrizione di un contratto preliminare per l'acquisto del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma.Positivo il titolo della società che opera nel settore della sanità privata accreditata italiana, quotato all'AIM Italia: +0,76%.