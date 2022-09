Garanzia SupportItalia di SACE: Banca Popolare di Fondi eroga un nuovo finanziamento a PMI del territorio

(Teleborsa) - Dauno dei primi finanziamenti assistiti dadia supporto delle esigenze di liquidità di Massicci srl, PMI laziale attiva nel settore edile e dell'ingegneria civile.Garanzia SupportItalia è il nuovo strumento straordinario previsto dalper sostenere i finanziamenti rilasciati dal sistema bancario alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del caro-energia.Con la nuova Garanzia SupportItalia, nell'ambito delvarato dalla Commissione europea e valido fino al 31 dicembre 2022, la Banca Popolare di Fondi rende disponibilia breve e a medio-lungo termine per supportare le imprese colpite dal forte aumento dei costi delle, dell'energia e della logistica, sia per esigenze di liquidità, per sostenere il capitale circolante, pagare i costi del personale e i canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, sia per finalità di investimento."Questo nuovo importante strumento messo a disposizione da SACE a favore delle imprese – ha commentato il Direttore Generale di Banca Popolare di Fondi– permetterà alla nostra Banca, in aggiunta ad altri strumenti agevolativi già attivi, di avere a disposizione un'ulteriore leva per continuare a supportare concretamente le imprese del territorio che stanno affrontando un contesto estremamente complesso dovuto principalmente alla grave instabilità economica e finanziaria attuale. Con la nostra adesione a SupportItalia, confermiamo il nostro impegno continuo e la nostra vicinanza alle imprenditrici e agli imprenditori italiani, sostenendo l'economia reale e produttiva del Paese e creando valore per il territorio"."Con Garanzia SupportItalia rafforziamo ulteriormente il nostro ruolo al fianco delle imprese italiane nel fronteggiare gli effetti negativi della crisi russo-ucraina e dei rincari energetici. – ha dichiarato, Amministratore Delegato di SACE – Siamo lieti che Banca Popolare di Fondi, realtà dalla forte vocazione territoriale, abbia scelto di aderire a questo strumento straordinario e abbia erogato il suo primo finanziamento in favore di una PMI con solide radici locali come Massicci srl. Grazie a questa collaborazione confermiamo il nostro supporto concreto al tessuto imprenditoriale italiano e alla liquidità delle aziende".La Banca Popolare di Fondi, supportando lein modo concreto e tempestivo con tutti gli strumenti a disposizione, conferma ancora una volta la sua autentica vocazione territoriale, come testimoniano anche i suoi dati economici, che provengono essenzialmente dall'attività con le famiglie e con le piccole e medie imprese e non dagli investimenti finanziari.