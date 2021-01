Sostenere un ampio piano di investimenti "verdi" del valore complessivo di circa 100 milioni di euro, che abbraccia diversi ambiti, dalla rigenerazione urbana alle infrastrutture per i trasporti, al settore delle rinnovabili. Con questo obiettivo la società di costruzioni Ghella ha ottenuto un green loan di complessivi 40 milioni di euro e una durata di 5 anni. La nuova operazione, finanziata da Bnl Gruppo Bnp Paribas e targata Sace, si inserisce nel Green New Deal – il piano europeo che promuove un'Europa circolare moderna, sostenibile e resiliente – ambito nel quale la società guidata da Pierfrancesco Latini è stata chiamata a svolgere un ruolo centrale con le sue garanzie "green" così come previsto dal decreto legge Semplificazioni.



Si tratta del primo green loan con Garanzia Sace ottenuto da una azienda di costruzioni e concesso da Bnl per Progetti Green aventi un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici.



Uno degli aspetti caratteristici di questa operazione di finanziamento – spiega Sace in una nota – è un innovativo meccanismo di pricing che, attraverso uno sconto sul tasso, incentiva l'azienda al raggiungimento di determinati Obiettivi di Sostenibilità.



"Questa operazione – commenta Marco Tummarello, cfo di Ghella – conferma da un lato la visione comune di Bnl, Sace e Ghella tesa alla realizzazione di una economia più sostenibile e dall'altro il riconoscimento della nostra solidità economica da parte della comunità finanziaria. Il nostro primo finanziamento green rappresenta un ulteriore tassello nel nostro percorso di sostenibilità che nel 2020 ci ha visti ottenere la valutazione Platinum Ecovadis in ambito Csr e la prima certificazione Epd (Environmental Product Declaration) al mondo per la valutazione degli impatti ambientali di un anello prefabbricato in calcestruzzo. Siamo sulla strada giusta e continueremo con fiducia a rinnovare il nostro impegno per un futuro sostenibile".



"Il sostegno di Bnl Gruppo Bnp Paribas ai piani green di Ghella – afferma Regina Corradini D'Arienzo, responsabile divisione corporate banking Bnl – è in linea con la nostra strategia di sostegno ad un'economia reale più sana al fianco delle imprese italiane moderne impegnate in uno sviluppo sostenibile, che tuteli l'ambiente in cui esse operano e sia attento al benessere delle persone e delle nuove generazioni, per un futuro migliore. Siamo ulteriormente lieti, come banca e come gruppo internazionale, di poter agire con questo approccio insieme a Sace nell'ambito del Green New Deal europeo".



"La sostenibilità rappresenta oggi non solo una necessità ma anche una grande opportunità di investimento, crescita e occupazione – ha dichiarato Dario Liguti, chief underwriting officer di Sace –. Siamo dunque orgogliosi di proseguire, con quest'operazione, nel nostro impegno per il Green New Deal italiano al fianco di Ghella, realtà fondamentale nel mondo delle costruzioni di grandi infrastrutture, già in prima linea sui temi della sostenibilità e dell'innovazione, e siamo lieti di averlo fatto in sinergia con Bnl, con cui auspichiamo di continuare a lavorare insieme su progetti green".



Nel dettaglio, il piano d'investimenti sostenuti dal Green Loan e grazie alle sinergie tra Sace e Bnl, comprende la realizzazione della Galleria base del Brennero che, insieme alla già esistente circonvallazione di Innsbruck, raggiungerà una lunghezza complessiva di 64 km, divenendo il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo del mondo. L'intervento – si legge nella nota – insiste sulla linea ad alta velocità Monaco-Verona, infrastruttura chiave del Trans-European Transport Network e rientrante nell'obiettivo ambientale del Green New Deal europeo della mobilità sostenibile. Inoltre, nel piano rientra la creazione del Meeting Center di Ghella presso la sede di Roma, ispirato a criteri di ecosostenibilità, efficienza energetica ed economia circolare con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione urbana. L'edificio, realizzato con materiali sostenibili e con un ampio giardino sul tetto, è stato premiato a livello internazionale come primo Leed Platinum in Italia.









