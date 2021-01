© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una riduzione del pricing in base al rispetto di parametri comunicati nel bilancio di sostenibilità pubblicato annualmente. È quanto prevede il finanziamento di 10 milioni di euro, garantito da Sace nell'ambito dell'attività di supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, erogato nei giorni scorsi daa favore diAl centro la valorizzazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Contestualmente – spiega Sace in una nota – Davines si è impegnata a destinare il beneficio economico atteso ad alcune iniziative dipensata per agevolare enti e associazioni no profit nella promozione dei loro progetti, contribuendo alla realizzazione degli stessi attraverso la raccolta di donazioni online su tutto il territorio nazionale. In poco più di un anno di vita, CrowdForLife ha raggiunto oltre 2mila donatori, ospitando numerose raccolte fondi e proseguendo costantemente nella ricerca di nuovi progetti da raccontare e sostenere."L'accordo appena formalizzato coniuga un'operazione di finanziamento con elementi innovativi e conferma quanto per Crédit Agricole Italia la sostenibilità sia parte integrante di una strategia. Oltre alla centralità del cliente e all'eccellenza nella relazione, abbiamo adottato anche una politica rigorosa per la valutazione dei temi ambientali, sociali ed etici" dichiara"Siamo particolarmente orgogliosi di poter generare impatto positivo sul territorio, grazie all'operazione appena finalizzata con Crédit Agricole Italia, con cui condividiamo valori e approccio. Come B Corp e come stakeholder company, – dichiara– crediamo nel ruolo primario dell'impresa, fondamentale nella necessaria transizione a un nuovo modello di economia rigenerativa, che restituisca al pianeta e alla comunità, generando valore economico e sociale a tutti i livelli".