Garanzia Italia, UniCredit supporta Tenax con finanziamento di 25 milioni di euro assistito da SACE

(Teleborsa) - Tenax, leader mondiale nel settore del trattamento dei materiali lapidei, quarzo e ceramica, ha sottoscritto con Unicredit un finanziamento di 25 milioni di euro. L'operazione, della durata di 5 anni, è assistita da Garanzia Italia di Sace, lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l'emergenza Covid-19, ed è finalizzata a sostenere il piano di crescita e sviluppo della storica azienda veronese. Con questo finanziamento Tenax – spiega una nota congiunta – mira a consolidare il proprio posizionamento attraverso significativi investimenti sugli stabilimenti produttivi del Gruppo, oltre che a supportare la crescita del capitale circolante in conseguenza all'incremento previsto dei ricavi e dei volumi di produzione.

"L'intervento di UniCredit a supporto di Tenax ha un valore altamente simbolico: con quest'operazione – ha dichiarato Luisella Altare, Regional manager Nord Est di UniCredit – andiamo infatti a finanziare i piani di sviluppo di una storica eccellenza imprenditoriale del territorio da sempre votata all'innovazione. Proprio questo binomio, cioè la fabbricazione italiana, frutto della creatività, e l'alta vocazione alla ricerca, rappresenta per le nostre imprese una via concreta, forse la migliore, per intraprendere nuovi percorsi di crescita sostenibile".

"Pur in un mercato in continua trasformazione e con pochi punti di riferimento, – ha commentato Luca Bombana, vice president di Tenax – portiamo avanti un incessante percorso di espansione e internazionalizzazione finalizzati ad una maggiore flessibilità e a incrementare la nostra competitività. Per il 2021 e per gli anni a venire, questo è stato e sarà possibile anche grazie al supporto continuo dei nostri partner legali-tributari e finanziari. L'importanza di avere accanto UniCredit nel portare avanti un progetto così ambizioso non sta semplicemente nel fatto che sia un partner solido e strutturato, ma soprattutto nel fatto che la banca abbia compreso, sin dall'inizio, le reali necessità di Tenax e ci supporti, come accaduto sino ad ora, passo dopo passo".

"Siamo orgogliosi di supportare una realtà come Tenax che fa dell'innovazione, della sostenibilità e della presenza capillare nei mercati esteri i suoi punti di forza. In questi mesi, – ha affermato Alberto Turchetto, responsabile Mid Corporate Nord Est di SACE – Garanzia Italia si è dimostrata un importante strumento nella diversificazione delle fonti finanziarie a beneficio dello sviluppo e sostegno dell'economia territoriale e nazionale. Uno strumento che ci permette di continuare a garantire la liquidità necessaria a fronteggiare le ripercussioni economiche e finanziarie della pandemia alle aziende italiane, nonché a sostenere i loro futuri piani di investimento".