(Teleborsa) - L'azienda lombarda, attiva a livello internazionale nel settore delle tecnologie per il calcestruzzo, ha ottenuto un, erogato dai e garantito in tempi brevi datramite, lo strumento deldestinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall'Il finanziamento, come previsto dal Decreto, ha unaed è finalizzato a sostenere ilL'azienda, che dal 1928 produce e commercializza in tutto il mondo prodotti per la costruzione di edifici e di grandi opere pubbliche, ha realizzato nel 2019 un fatturato consolidato di circa 200 milioni di euro, conta un organico di più di 600 collaboratori, ed è presente in Italia con"Grazie alla garanzia Sace e al finanziamento di Cdp – ha dichiarato– in questo periodo molto difficile siamo riusciti a mantenere inalterato il piano di Investimenti previsto in Italia con la costruzione di un nuovo stabilimento di 10.000 mq a Castiglione delle Stiviere (MN) destinato all'allargamento della produzione tradizionale dei prodotti Cifa e all'ampliamento dei prodotti nel nuovo settore del sollevamento, gru mobili e gru a torre"."Questa operazione conferma il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti a supporto della competitività delle imprese italiane – ha dichiarato–. Cifa è un'azienda storica del territorio che è riuscita a distinguersi per capacità di innovazione e internazionalizzazione, leve di crescita grazie alle quali ha saputo conquistare una posizione di leadership nel proprio mercato di riferimento. È per noi motivo d'orgoglio consentire ad eccellenze come Cifa di proseguire nei propri progetti di investimento e di sviluppo di tecnologie all'avanguardia, generando un impatto positivo su tutto il tessuto economico del territorio, ancor di più in un momento così delicato"."Il nostro intervento – sottolinea– permetterà a Cifa di continuare a investire nel nostro Paese, anche in un momento complesso come questo. Sace prosegue nel suo impegno a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano, in questo caso a beneficio di una realtà che da oltre 90 anni fa della ricerca dell'eccellenza un marchio di fabbrica e che oggi rappresenta un punto di riferimento a livello globale nell'innovazione tecnologica per il calcestruzzo, in un settore strategico come quello edile".