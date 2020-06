Garanzia Italia, da Intesa Sanpaolo 12,5 milioni di euro a Impresa Percassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha concesso aun, garantito datramiteCome previsto dalil finanziamento, volto ad aiutare le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, è finalizzato, in particolare, a sostenere il circolante., che ha sede a Bergamo, la provincia più colpita dal Covid-19, è riconosciuta – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – tra i principali general contractor nel settore dell'edilizia privata in Italia. I ricavi registrati nel 2019 ammontano a. Impresa Percassi, ad oggi, ha un portafoglio lavori diDall'inizio dell'emergenza– si legge nella nota – ha messo in atto una serie di misure concrete per dare supporto alle imprese. Dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l'ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese, sospeso le rate dei finanziamenti e aderito all'anticipo della Cassa integrazione in deroga, è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità, fornendo così il supporto necessario alle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni."L'operazione con Impresa Percassi conferma il nostro impegno, insieme a Sace, di rispondere in maniera efficace alle esigenze delle imprese – ha dichiarato–. Con questa iniziativa proseguiamo nell'attività di sostegno alle imprese del territorio con tutte le misure messe a disposizione dal decreto Liquidità e rafforziamo ulteriormente il nostro supporto al tessuto imprenditoriale lombardo. Un segnale importante, in particolare per Bergamo e per il settore dell'edilizia, che simboleggia l'impegno del Gruppo per il rilancio economico del Paese dopo l'emergenza Covid".