GAP taglia stime su utili con aumento costi e problemi a brand Old Navy

(Teleborsa) - GAP, azienda statunitense che produce e vende al dettaglio abbigliamento e accessori, ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 30 aprile 2022) con vendite nette di 3,5 miliardi di dollari, in calo del 13% rispetto allo scorso anno. Il dato è stato influenzato negativamente da una stima di 5 punti percentuali relativi allo stimolo governativo dello scorso anno e di circa 3 punti percentuali da dismissioni, chiusure di negozi e transizione del business europeo verso un modello di partnership.

Le vendite comparabili sono diminuite del 14% anno su anno. Le vendite online sono diminuite del 17% e hanno rappresentato il 39% delle vendite nette totali. Le vendite in negozio sono diminuite del 10%. La società ha chiuso il trimestre con 3.414 punti vendita in oltre 40 paesi, di cui 2.825 gestiti direttamente. Il margine lordo è stato del 31,5%, 930 punti base in meno rispetto allo scorso anno. La perdita netta è stata di 162 milioni di dollari, mentre la perdita diluita per azione è stata di 0,44 dollari.

"I nostri risultati del primo trimestre e le prospettive aggiornate per il 2022 riflettono principalmente i venti contrari a livello di settore e le sfide di Old Navy che stanno influenzando le nostre prestazioni a breve termine. Sebbene siamo delusi di fornire risultati al di sotto delle aspettative, siamo fiduciosi nella nostra capacità di superare i venti contrari e ristabilire l'attività di Old Navy al fine di fornire continui progressi sulla nostra strategia a lungo termine", ha affermato Sonia Syngal, CEO del gruppo statunitense che controlla i marchi Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta.

La società ha pesatamente tagliato le sue stime per l'intero anno fiscale e ora prevede che le entrate diminuiranno a un tasso e low to mid-single digit rispetto allo scorso anno. Inoltre, si aspetta un profitto fiscale 2022 compreso tra 30 centesimi e 60 centesimi per azione su base rettificata, rispetto a 1,85-2,05 dollari precedenti. Gli analisti si aspettavano un'indicazione, in media, di 1,34 dollari, secondo i dati Refinitiv.

"Stiamo rivedendo le nostre prospettive per l'anno fiscale 2022 per riflettere l'impatto di alcuni fattori che influiscono sulla nostra performance a breve termine, comprese le sfide di esecuzione alla Old Navy, un contesto macroeconomico incerto per i consumatori, venti contrari sui costi inflazionistici e un rallentamento in Cina che sta influenzando il brand Gap", ha affermato Katrina O'Connell, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario.