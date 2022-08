GAP ritira outlook 2022 nonostante trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - GAP, azienda statunitense che produce e vende al dettaglio abbigliamento e accessori, ha registratodi 3,86 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale (terminato il 30 luglio), in calo dell'8% rispetto allo scorso anno. Lesono diminuite del 10% anno su anno. Lesono diminuite del 6% rispetto allo scorso anno e hanno rappresentato il 34% delle vendite nette totali. Lesono diminuite del 10% rispetto allo scorso anno, con la società che ha chiuso il trimestre con 3.390 punti vendita in oltre 40 paesi, di cui 2.799 gestiti dall'azienda.Il, esclusa l'addebito di 58 milioni di dollari relativo alla svalutazione delle scorte improduttive, è stato del 36,0%.Laè stata di 49 milioni di dollari, mentre l'è stato di 30 milioni di dollari (escludendo la svalutazione dell'inventario e l'addebito della Old Navy Mexico). La perdita per azione è stata di 0,13 dollari, mentre l'utile rettificato per azione di 0,08 dollari. Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettava una perdita di 5 centesimi su ricavi di 3,82 miliardi di dollari."Stiamo intraprendendo, riducendo i costi operativi e svalutando le scorte improduttive. Sebbene le nostre scorte elevate e i margini sotto pressione siano realtà attuali rispetto a condizioni di mercato instabili, non definiscono la nostra capacità di capitalizzare i punti di forza di Gap per avere successo", ha affermato Bob Martin, presidente esecutivo e CEO ad interim del gruppo statunitense che controlla i marchi Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta.Date le azioni intraprese dalla società e nel mezzo di una transizione del CEO, combinate con il macroambiente incerto, la società sta. La società, che è nel bel mezzo di una transizione di CEO dopo che Sonia Syngal si è dimessa il mese scorso, ha dichiarato che investirà "in modo più prudente" nel marketing, attuerà una pausa sulle assunzioni e rallenterà la sua spesa in tecnologia mentre cerca di sostenere i suoi profitti.