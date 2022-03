GAP prevede utile 2022 sopra le attese

(Teleborsa) - GAP, azienda statunitense che produce e vende al dettaglio abbigliamento e accessori, ha registrato vendite nette di 4,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2021, in aumento del 2% su base annua e in diminuzione del 3% rispetto al 2019; le vendite comparabili sono aumentate del 3% anno su anno e sono aumentate del 3% rispetto al 2019. Le vendite nette dell'anno fiscale 2021 sono state di 16,7 miliardi di dollari sono aumentate del 21% anno su anno e del 2% rispetto all'anno fiscale 2019; le vendite comparabili sono aumentate del 6% anno su anno e dell'8% rispetto al 2019. L'utile diluito per azione registrato per l'anno fiscale 2021 è stato di 0,67 dollaro, con l'utile rettificato per azione a 1,44 dollari.

Il gruppo statunitense - che controlla i marchi Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta - ha detto che l'utile diluito per azione dell'anno fiscale 2022 dovrebbe essere compreso tra 1,95 e 2,15 dollari, mentre l'utile rettificato dovrebbe assestarsi tra 1,85 e 2,05 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava una previsione di 1,86 dollari per azione.

"Dopo due anni di ristrutturazione, inclusa la dismissione di marchi più piccoli non strategici, la transizione del nostro mercato europeo verso un modello di partnership asset-light e l'eliminazione dei negozi nordamericani con prestazioni inferiori, il nostro core business è forte e siamo pronti per una crescita equilibrata attraverso i nostri marchi lifestyle", ha affermato Sonia Syngal, CEO di GAP.