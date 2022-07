GAP, margini si deteriorano. CEO lascia

Martedì 12 Luglio 2022, 15:45







(Teleborsa) - GAP, azienda statunitense che produce e vende al dettaglio abbigliamento e accessori, prevede che le vendite nette nel secondo trimestre fiscale 2022 diminuiranno a un tasso "high-single digit", relativamente in linea con le sue aspettative precedenti. "Continua a navigare in venti contrari ai margini" e, come comunicato in precedenza, prevede ancora di sostenere circa 50 milioni di dollari di spese transitorie per il trasporto aereo nel trimestre, nonché costi inflazionistici su materie prime e merci. Inoltre, ha adottato un approccio più aggressivo al bilanciamento dell'assortimento con conseguente aumento dell'attività promozionale durante il trimestre.



Il gruppo statunitense - che controlla i marchi Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta - ha comunicato che la presidente e amministratrice delegata Sonia Syngal si dimetterà dalla sua posizione e dal consiglio di amministrazione della società, lasciando l'azienda dopo una breve transizione, a poco più di due anni dall'incarico. Viene sostituita come CEO ad interim da Bob Martin, l'attuale presidente esecutivo del consiglio.