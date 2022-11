Gangi (Windtre): insieme al Gemelli per contrastare la violenza di genere

(Teleborsa) - "L'impegno nel contrasto alla violenza di genere non si esaurisce il 25 novembre, ma è una responsabilità da assumersi ogni giorno". Lo afferma, Direttrice Human Resources di, in occasione dell'annuncio della prossima apertura del(CAV) all'interno del, realizzato con il sostegno dell'azienda di telecomunicazioni che, attraverso la donazione a favore della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, intende confermare il proprio impegno per promuovere l'inclusione e la parità di genere."L'apertura del Centro Anti Violenza insieme alla Fondazione Policlinico Gemelli e all', prosegue la manager, è un primo passo per offrire un aiuto concreto alle donne e per sostenere una cultura consapevole sulle diverse forme di violenza, anche quella digitale, con particolare attenzione alle future generazioni", ha aggiunto.L'iniziativa è in linea con ie con ildi WINDTRE che da sempre crede nell'inclusione e nella parità di genere, tanto da averla inserita tra gli obiettivi del proprio piano di sostenibilità. A conferma dell'attenzione verso il tema della responsabilità digitale, il progetto verrà ulteriormente sviluppato con interventi disui temi della, rivolti soprattutto ai giovani. Un percorso in continuità con iniziative di successo già avviate dall'azienda, come il video #VocealleGamer che affronta l'argomento della discriminazione nei confronti delle donne nel contesto del gaming.