10 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Seduta in altalena per Gamestop che mostra un rialzo dell'8,70%, dopo una forte flessione ed una successiva sospensione. Il titolo ha avviato gli scambi a 269 dollari per azione, poi è volata fino a 348,5 dollari e poco dopo è precipitato fino a 172 dollari.

Le azioni del gruppo retailer di videogiochi sono diventato un caso a gennaio, oggetto di trading selvaggio da parte dei piccoli investitori utenti del forum Reddit.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al rivenditore USA di videogiochi rispetto all'indice di riferimento.



Lo status tecnico di breve periodo di GameStop mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 353,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 177,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 530,4.