19 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - GameStop ha annunciato che il CEO George Sherman si dimetterà dalla carica il 31 luglio 2021, o prima se la società dovesse individuare un successore. Sherman era stato nominato amministratore delegato nell'aprile 2019 e ha guidato la società durante la retail-mania che ha interessato il titolo a inizio anno, con gli investitori amatoriali che ne hanno fatto schizzare le quotazioni.

La società aveva già annunciato di stare lavorando al rinnovo del suo management, con l'obiettivo di dotarlo di competenze più legate al mondo della tecnologia e dell'e-commerce. Il Comitato di pianificazione strategica e allocazione del capitale del board sta conducendo una ricerca per identificare i candidati al ruolo di CEO "con le capacità e l'esperienza per accelerare la fase successiva della trasformazione della società", viene evidenziato in una nota.

"GameStop apprezza la preziosa leadership che George ha fornito durante il suo mandato - ha commentato Ryan Cohen, presidente entrante del CdA - Ha intrapreso molti passi decisivi per stabilizzare l'attività in tempi difficili. L'azienda è molto più forte oggi rispetto a quando è entrato a far parte della società".