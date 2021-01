Gamestop torna a salire, ma la battaglia in Borsa ora diventa un caso politico

Gamestop torna a volare: dopo il ribasso del 43% di ieri, che faceva seguito a un rialzo stratosferico registrato negli ultimi giorni, il titolo oggi è tornato a volare: poco dopo l'apertutra il rialzo era superiore al 60% a quota 311 dollari, in calo però dai massimi toccati subito dopo l'avvio a quota 381 dollari.

La nota catena di videogiochi in difficoltà lunedì scorso alla chiusura del mdercato valeva 76 dollari e il 4 gennaio 17 dollari. A far impennare le quotazioni gli acquisti di una moltitudine di piccoli investitori coordinati da un passaparola organizzato sul social network Reddit. L'azione dei piccoli trader ha messo in difficoltà una serie di grandi fondi che avevano invece scommesso sul ribasso del titolo. Le principali piattaforme di trading - Robinhood Markets, Webull Financial e Interactive Brokers - hanno quindi disposto limitazioni all'acquisto del titolo, facendo crollare le quotazioni nella giornata di ieri e finendo nel mirino di molti risparmiatori e della politica.

This is unacceptable.

We now need to know more about @RobinhoodApp’s decision to block retail investors from purchasing stock while hedge funds are freely able to trade the stock as they see fit.

As a member of the Financial Services Cmte, I’d support a hearing if necessary. https://t.co/4Qyrolgzyt

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 28, 2021