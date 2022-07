GameStop licenzia CFO e taglia staff corporate

Venerdì 8 Luglio 2022, 08:30







(Teleborsa) - GameStop, il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati nel mondo, ha interrotto il rapporto di lavoro con il CFO Michael Recupero con effetto immediato, senza dare spiegazioni in merito. Contemporaneamente, ha comunicato che Diana Saadeh-Jajeh, che attualmente ricopre il ruolo di Senior Vice President e Chief Accounting Officer della società, ha assunto il ruolo di Chief Financial Officer. La manager avrà uno stipendio annuo iniziale di 200.000 dollari, secondo un deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC), e avrà diritto a un "bonus di trasformazione" per un importo complessivo di 1.965.000 dollari.



Recupero, che è entrato a far parte dell'azienda circa un anno fa, è stato "licenziato perché non era adatto alla cultura" ed era "troppo chiuso", ha detto alla CNBC una persona che ha familiarità con la questione. Il suo licenziamento è stato deciso dal presidente Ryan Cohen, ha detto la persona.



GameStop ha anche annunciato una serie di licenziamenti nell'area corporate, e non quindi nei negozi, per ridurre i costi e poter investire in altre aree, secondo una nota ai dipendenti ottenuta dalla CNBC.