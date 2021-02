(Teleborsa) - GameStop è in rialzo nel pre-market dopo che la popolare app di trading Robinhood ha tolto tutte le restrizioni sul titolo. Le azioni del rivenditore di videogiochi sono in aumento del 9% a 58 dollari per azione, dop aver raggiunto anche quota 64,8 dollari. Quella di ieri era stata l'ennesima seduta drammatica per la società, che aveva chiuso a 53,35, con una discesa del 42,27%.



Robinhood, nella tarda serata di ieri, ha pubblicato un aggiornamento sul suo sito scrivendo: "Al momento non ci sono limiti temporanei per aumentare le tue posizioni" su GameStop. Le restrizioni erano state introdotte la scorsa settimana dopo che la retail mania, con piccoli investitori ispirati dai consigli sul subreddit WallStreetBets, aveva fatto schizzare alle stelle le quotazioni del titolo.



