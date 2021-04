13 Aprile 2021

(Teleborsa) - Continuano gli sforzi di GameStop, la società al centro della retail mania di inizio anno, per passare dall'essere una rete di punti vendita fisici a una piattaforma di e-commerce per gli appassionati di videogiochi. Dopo aver nominato Ryan Cohen come suo nuovo chairman, la società sarebbe alla ricerca di un sostituto per il CEO George Sherman, secondo quanto riporta Reuters.

Il consiglio di amministrazione di GameStop sta lavorando con executive headhunter nella ricerca del nuovo amministratore delegato, ma anche diversi membri del board sarebbero coinvolti nella processo e avrebbero parlato con potenziali candidati dell'industria dei videogame, dell'e-commerce e del mondo tech.

Il tentativo di spostare il management della società verso competenze più legate al mondo della tecnologia e dell'e-commerce è già evidente. Il nuovo presidente, Ryan Cohen, è stato il co-fondatore ed CEO di Chewy, rivenditore online di alimenti per animali acquisito nel 2017 per oltre 3 miliardi di dollari. Proprio Cohen ha spinto inoltre per una serie di assunzioni chiave nella società, tra cui Elliott Wilke come chief growth officer, Jenna Owens come chief operating officer e Matt Francis come chief technology officer. Tutti e tre hanno precedentemente lavorato per Amazon.

L'ondata di nuove nomine non sembra però convincere Wall Street, tanto che cinque dei sette analisti che seguono il titolo raccomandano di venderlo, e solo due indicano un "hold". "Rimaniamo molto preoccupati per le prospettive a lungo termine di GameStop, soprattutto una volta che le vendite di hardware si saranno indebolite con la maturazione della base installata", ha scritto lunedì in una nota l'analista di Ascendiant Edward Woo.