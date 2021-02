© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sembra essere tornata la febbre speculativa sul titolo di: le azioni della catena di negozi di videogiochi sono in rdi Wall Street. Ieri il titolo aveva terminato la seduta con un balzo del 103,9%, raddoppiando cioè il suo valore, e registrando il balzo più consistente dal 29 gennaio, giorno in cui la popolare app di trading Robinhood aveva imposto restrizioni ai movimenti sul titolo.L'ondata di acquisti su GameStop sta spingendo al rialzo anche altri titoli che si erano già mossi nella stessa direzione durante la retail mania di gennaio. AMC sta salendo del 12%, BlackBerry del 5% e Koss dell'83%.A scatenare la corsa agli acquisti, che ieri si sono infatte concentrate nell'ultima ore di contrattazioni, sono state leil prossimo 26 marzo. Le dimissioni non sarebbero state volontarie, ma decise piuttosto da Ryan Cohen, co-fondatore del gruppo Chewy che ha investito in GameStop, al fine di accelerare la transizione online della società.