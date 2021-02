© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La pazza corsa di GameStop potrebbe non fermarsi. Il titolo ha guadagnato oltre il 1600% nell'ultimo mese, principalmente nell'ultima settimana, e rimane caratterizzato da una grande volatilità. Le azioni del rivenditore di videogiochi sono, a quota 384 dollari,, salvo poi scendere sotto il livello di chiusura di venerdì scorso.Il rally della settima scorsa avrebbe fattocon posizioni short sul titolo, secondo i dati di S3 Partners. Un indicatore per il fatto che la situazione è tutt'altro che tornata alla normalità sono le limitazioni chee altre app di trading continuano a mantentere sull'acquisto di azioni e opzioni di GameStop.Le stesse app stanno limitando gli acquisti anche su titoli che avevano sperimentato simili rally, come AMC Entertainment, BlackBerry, Koss, Express, Nokia, Genius Brands International e Naked Brand Group.