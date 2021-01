© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la grande catena americana di videogiochi, che negli ultimi giorni ha fatto molto chiacchierare le trading room di tutto il mondo. Il titolo ha terminato gli scambi a 197 dollari, in, dopo aver messo a segno ilunpassando da 146 dollari a 344 dollari.E queste non sono le uniche variazioni sospette del titolo, che da giorni era sotto osservazione del mercato, avendo messo a segno. Ma a ben guardare, idel titolo sono iniziati la scorsa settimana, giovedì 21 gennaio, quando l'azione valeva appena 43 dollari. Rispetto al picco di 344 dollari la variazione è pari a +700%, ma in realtà lase si considerano itoccati nella giornata di ieri adurante la sessione regolare e sopra iGamestop è diventato dunque, imputato all'operare coordinato di, che si sono coalizzati grazie al forum specializzato, acquistando una forza paragonabile ai grande investitori professionali. E così un social finanziario fa rabbrividire i grandi investitori.Immediata la reazione delle grandi- Robinhood Markets, Webull Financial e Interactive Brokers - che hannosul titolo Gamestop, lasciando campo libero solo agli ordini di vendita. A questo punto il titolo è crollato.Una decisione anche questa che ha fatto parlare molto ed ha messoper i dubbi di legalità: perché bloccare i piccoli investitori e lasciare campo libero agli hedge funds? La deputata dem statunitense, che è anche membro della commissione servizi finanziari della Camera, ha promesso chesul caso Gamestop, sostenuta anche dal patron di Tesla,, che da giorni seguiva la vicenda.In realtà il caso Gamestop non è l'unico di questo genere, situazioni simili di "grande volatilità" per effetto dell'operare dei forum che raccolgono i piccoli trader sono accadute anchee, addirittura, aLa rivalsa dei social sulla finanza?