GameStop, balzo in borsa su indiscrezioni di affari in NFT e criptovalute

(Teleborsa) - Il titolo di GameStop, il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati nel mondo, ha registrato un balzo a Wall Street su indiscrezioni che la vorrebbero pronta a lanciare una propria piattaforma di scambi di token non fungibili (NFT), per poi entrare in partnership con diversi exchange di criptovalute. Secondo quanto scritto dal Wall Street Journal, Gamestop avrebbe assunto oltre 20 persone per gestire la nuova attività di NFT, che sarebbero su prodotti per videogiochi, inclusi abiti e armi per avatar.

Intanto, è ottima la performance di Gamestop sulla borsa americana, dove si attesta a 140,4 con un aumento del 7,15%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 154,7 e successiva a 177,8. Supporto a 131,7.