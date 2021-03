8 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - GameStop è in rialzo di oltre l'11% negli scambi pre-apertura di Wall Street per una nuova iniziativa della società che punta a potenziare il passaggio all'e-commerce. Il board della società ha infatti nominato uno "Strategic Planning and Capital Allocation Committee" per identificare iniziative che possano "accelerare ulteriormente la trasformazione della società".

Nel comitato ci sono Alan Attal (ex manager di Chewy, rivenditore online di alimenti per animali acquisito nel 2017 per oltre 3 miliardi di dollari), Ryan Cohen (co-fondatore ed ex CEO di Chewy) e Kurt Wolf (chief investment officer di Hestia Capital Management).

Il comitato, guidato da Cohen, ha già nominato un chief technology officer, ha assunto due dirigenti per guidare i servizi clienti e il potenziamento dell'e-commerce, e ha iniziato la ricerca di un nuovo chief financial officer con esperienza tecnologica o di e-commerce (l'attuale CFO Jim Bell si dimietterà a fine mese).