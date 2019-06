Gabicce, fuga degli stagionali: Reddito di Cittadinanza nel mirino del Sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si riaccende il dibattito sulmisura totem del Movimento5Stelle che da mesi è finita nel mirino di quanti anzichè considerare il provvedimento uno strumento di lotta alla povertà, lo ritengono un. A tutti loro dico di venire a Gabicce Mare e chiedere all'associazione albergatori e ai vari hotel di essere disponibili a lavorare per l'imminente stagione. In base a quanto mi è stato spiegato dagli operatori, la carenza di personale è senza precedenti proprio perchéi destinatari del Reddito di cittadinanza". A dirlo è il sindaco Pd di Gabicce Mare, Domenico Pascuzzi che ha sostenuto che il comune in provincia di Pesaro si trovain vista della stagione estiva, ormai alle porte."Molti giovani del sud che l'anno scorso avevano fatto la stagione nei nostri alberghi, quest'anno hanno risposto di non tornare perchéE se accettassero di tornare perderebbero l'assegno da oltreha sostenuto il Sindaco.Suiperò non mancano i commenti di quanti mettono nel mirino, evidentemente troppo: ci vuol poco a capire, fanno notare in molti, che camerieri o aiuti cuochi - che ora preferiscono il Reddito - venivano pagati pochi euro all'ora.