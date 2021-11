Gabetti, ricavi più che triplicati nei primi 9 mesi 2021

(Teleborsa) - Gabetti, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato immobiliare, ha registrato ricavi operativi pari a 135,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 219% rispetto ai 42,5 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. L'EBITDA servizi è stato pari a 15,6 milioni di euro, con risultati positivi in tutti i settori (3,6 milioni di euro al 30 settembre 2020). Al 30 settembre 2021 il risultato lordo è stato pari a 5,8 milioni di euro (già considerati gli utili di competenza di terzi per 4,8 milioni), in netto miglioramento e in turnaround rispetto alla perdita di 1,2 milioni di euro del 30 settembre 2020.

"Prosegue la crescita dei nostri ricavi in entrambe le linee di business Agency e Corporate Services e Real Estate Network Services - commenta l'AD Roberto Busso - grazie al marcato aumento nei ricavi di Patrigest (+62%), all'ulteriore incremento dei volumi di Abaco Team (+14%) e ai proventi quasi raddoppiati dell'Agency diretta: Santandrea +66%, Corporate +70%, Portfolio Management +31% e Gabetti Home Value +129%".

Il gruppo sottolinea che il risultato al 30 settembre 2021 è superiore sia a livello di ricavi, sia a livello di margini rispetto alle previsioni di budget, soprattutto grazie alla performance di Gabetti Lab "favorita dal grande interesse mostrato dal mercato ai progetti di riqualificazione energetica". Per la restante parte dell'anno, il gruppo prevede la continuazione del trend; per Gabetti Lab si aspetta un andamento più attenuato rispetto a quanto registrato nei primi 9 mesi dovuto alla mole di pratiche da dover lavorare.