Gabetti Property Solutions, assemblea approva Bilancio e nomine

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Fabrizio Prete, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la relativa relazione sulla gestione, nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al risultato dell'esercizio.



L'Assemblea ha, inoltre, approvato la prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ed ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. © RIPRODUZIONE RISERVATA