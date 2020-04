Gabelli Value for Italy, Warrant sospesi da negoziazioni per seduta odierna

(Teleborsa) - I Warrant di Gabelli Value for Italy, la Spac del finanziere Marc Gabelli e di un gruppo din investitori professionali, rimarranno sospesi dalle negoziazioni per la giornata odierna. Lo ha annunciato Borsa Italiana con un provvedimento. Le azioni Gabelli Value for Italy, quotate all'Aim Italia, invece, saranno trattate regolarmente. © RIPRODUZIONE RISERVATA