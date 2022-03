G Rent, volume d'affari quadruplicato nel 2021

(Teleborsa) - G Rent, proptech company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso e quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato nel 2021 un volume d'affari derivante dal business luxury houses pari a 2.585 mila euro, quadruplicato rispetto ai 529 mila euro del 31 dicembre 2020. L'EBITDA è stato pari a -439 mila euro, inferiore rispetto a -143 mila del 2020 a seguito della crescita della struttura operativa e dei costi fissi conseguenti allo status di società quotata (-296 mila). Il risultato netto è pari ad una perdita di 642 mila euro, rispetto alla perdita di 155 mila euro dello scorso esercizio (-487 mila).

Complessivamente nell'anno 2021 sono state vendute 129 week (di cui nr. 98 week nel 2° semestre) con un ticket medio settimanale pari a 8,6 mila euro (euro 4,2 mila al 30 giugno 2021). Al 31 dicembre 2021 il numero di immobili in gestione esclusiva è pari a 60 (44 al 30 giugno 2021 per un valore di portafoglio gestito pari a circa 98 milioni) con un valore totale del portafoglio in gestione di circa 144 milioni di euro (di cui 14 immobili con valore di circa 32 milioni, relativi alle ville in Sardegna a Porto Cervo, oggetto anche di attività di interior design).

L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2021 è positivo (liquidità maggiore dei debiti) per 1.973 mila euro, composto per 37 mila da debiti finanziari correnti e per 133 mila da debiti finanziari non correnti al netto di 2.143 mila euro di liquidità. Il dato è in forte miglioramento rispetto all'indebitamento di 18 mila euro del 31 dicembre 2020 grazie principalmente alla liquidità derivante dall'aumento di capitale collegato alla quotazione in borsa.

Nel corso del 2022 l'azienda prevede una continua crescita a livello di business, con l'introduzione di nuovi mandati legati all'attività di Luxury Short Rent, eventuali nuovi interventi di interior design, laddove ci sia l'opportunità e l'acquisizione di appartamenti di fascia alta da destinare al segmento "Build to Rent" pensati come alloggi per manager che si spostano per lavoro.