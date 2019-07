G7, posizione condivisa su concorrenza nei mercati digitali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Raggiunta una posizione comune e condivisa fra lee lariguardo le questioni chepone alla. La posizione comune condivisa anche dall'Antitrust italiana delinea la visione delle autorità pder la concorrenza del G7 sulsecondo quattro idee principali.per il buon funzionamento dell'economia e molti benefici dell'economia digitale sono meglio realizzabili. Per questo una corretta applicazione della legge sulla concorrenza renderà possibile salvaguardare la fiducia nei mercati digitali e assicurareIl diritto della concorrenza è– continua la nota dell'Antitrust - e adatto allo scopo di tutelare la concorrenza anche nell'era digitale richiedendo un continuo sforzo di aggiornamento da parte delle autorità di concorrenza. Importante, quindi, avere gli strumenti e i mezzi per. Come si legge nel "" anche le normative possono danneggiare la concorrenza aumentando ied i Governi dovrebbero valutare se leggi e regolamenti in vigore o in arrivo pongono ostacoli alla concorrenza dei mercati digitali.In conclusione, data la natura transfrontaliera dell'economia digitale, è importantenell'applicazione delle normative a tutela della concorrenza. L'hal'iniziativa e partecipato ai lavori contribuendo alla stesura della posizione comune.