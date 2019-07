© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ieri sera con il progetto di una web tax comune sui giganti di internet ancora in alto mare,avevano annunciato che la discussione sarebbe durata "tutta la notte". E così è stato. Dopo lunghe trattativea, infine, è stata trovata."I ministri delle finanze hanno trovato un consenso sull'urgenza di fronteggiare le sfide fiscali poste dall'economia digitale", si legge nel documento finale distribuito dalla presidenza francese delal termine del vertice si è congratulato per quello che ha definito un "accordo del G7 per tassare le attività senza presenza fisica, in particolare, le attività digitali" legate a internet. "È la prima volta che gli Stati membri del G7 si mettono d'accordo su questo principio", ha puntualizzato Le Maire.Dopo le tensioni degli ultimi giorni con gli Usa che, dopo il via libera del parlamento di Parigi ad una prima digital tax unilterale (Taxe Gafa), erano arrivati a minacciare ritorsioni, Le Maire ha parlato di "colloqui amichevoli" conIl G7 ha anche trovato un consenso di massima sull'altra priorità della presidenza francese, ovveroSe secondo Parigi deve essere fissato tra il 13 e il 15%, nel testo conclusivo del G7 si dice che "Un tema sul quale il G7 "auspica progressi supplementari nel contesto del G20 e un accordo globale sulle grandi linee dell'architettura di queste regole entro gennaio 2020"