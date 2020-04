G20, sì a sospensione temporanea debito Paesi poveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsostiene ladel debito deiE' quanto si legge in una nota diffusa a margine della riunione dei Ministri finanziari e dei Governatori della banche centrali del G20. La sospensione èsi legge - parteciperanno all'iniziativa. Chiediamo ai creditori privati di partecipare all'iniziativa in termini simili", prosegue il comunicato del G20 dei Ministri finanziari e dei Governatori delle banche centrali che, di fatto, autorizzaProprio ieri era arrivato ildei Ministri delle Finanze e i Governatori delle banche centrali del G7 ad una moratoria sul debito dei paesi poveri, come recitava il documento diffuso dal Tesoro Usa a margine del meeting che si è svolto in "modalità virtuale"., si precisava, "dovranno affrontare gravi problemi sanitari ed economici" a causa delle ripercussioni legate all'emergenza coronavirus. Pertanto i Ministri e i governatori "da parte dei paesi più poveriarrivato nella giornata diespressa dal Ministro dell'Economia"Oggi al #G20 approvato un piano d'azione per rispondere in modo coordinato alle sfide del #covid19. Difesa della salute, sostegno alle economie eal centro di questo piano che impegna tutti ad utilizzareha scritto in un tweet.