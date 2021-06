G20, Segretario USA Janet Yellen parteciperà a vertice Venezia

Giovedì 24 Giugno 2021, 20:45

(Teleborsa) - Il Dipartimento del Tesoro USA ha confermato che il Segretario Janet Yellen parteciperà alla riunione del G20 a Venezia, che si terrà il 9 e 10 luglio 2021. Al vertice, la titolare del Tesoro USA confermerà l'impegno degli Stati Uniti a favore del multilateralismo e promuoverà le scelte in materia di politica fiscale, cambiamento climatico, ripresa economica inclusiva e salute.

L'11 luglio sarà la volta della Conferenza internazionale sul clima, che si terrà sempre a Venezia, con la partecipazione di appresentanti del settore privato e dei responsabili delle principali organizzazioni internazionali. Al centro il dibattito sul ruolo della politica e della finanza privata nell'affrontare il cambiamento climatico. Alla Conferenza, Yellen terrà un discorso programmatico e presenterà l'agenda USA sul cambiamento climatico.

Dopo il G20 a Venezia, il Segretario al Tesoro si recherà a Bruxelles, in Belgio, per rafforzare le relazioni economiche transatlantiche con le controparti dell'UE e incontrerà l'Eurogruppo, per discutere le priorità degli Stati Uniti e le modalità per sostenere la ripresa economica.