(Teleborsa) - È in corso ladeii del, sotto la Presidenza italiana, in modalità virtuale. Al centro del tavolo c'è il programma di lavoro e le priorità identificate per il 2021 dagli incontri della filiera finanziaria del G20 che si sono svolti a partire dal 1 dicembre, dato di inizio della guida dell'Italia.Le priorità sono definite all'interno della cornice delleche costituiscono i temi chiave della Presidenza italiana del G20:. "Le sfide poste dalla crisi legata al Covid-19 richiedono un rafforzamento della cooperazione globale in materia di misure economiche e fiscali. I Ministri e i Governatori discuteranno della necessità di sostenere una ripresa trasformativa per un'uscita rapida dalla crisi e per riportare l'economia mondiale sul sentiero della crescita – si legge in una nota del Ministero delle Finanze – Inoltre, valuteranno i progressi compiuti dai gruppi di lavoro e si confronteranno sui temi collegati a, sostegno alle economie più fragili e. Al centro del dibattito anche questioni relative alla regolamentazione finanziaria, all'inclusione finanziaria e alla finanza sostenibile".Troveranno spazio all'interno del meeting infatti anche questioni aperte già prima della pandemia, prima fra tutti le trattative globali sulla "x". L'obiettivo è quello di elaborare un meccanismo disui giganti digitali globali che fino a questo momento hanno sfruttato lacune e divergenze normative tra giurisdizioni per evitare di pagare tasse congruenti con i loro fatturati e utili. Una discussione aperta a livello OCSE e diventa quanto più urgente dall'impennata delledei Paesi chiamati a fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia, sfruttando anche i segnali di apertura giunti da Washington e dalla nuova amministrazione Biden.Al primo incontro ministeriale della filiera finanziaria seguirà unaorganizzata dalla Presidenza italiana G20 con il Ministro dell'Economia e delle Finanzee il Governatore della Banca d'Italiae i relativi deputies, Alessandro Rivera e Giuseppe Parigi.