G20, Moody's taglia le stime di crescita

(Teleborsa) - Sforbiciata alle stime di crescita per il Paesi del G20 da parte di Moody's. L'agenzia di rating statunitense prevede che il PIL dell'area si espanderà del 2,5% quest'anno e del 2,1% nel 2023. Si tratta di una previsione al ribasso rispetto al 3,1% e al 2,9% indicati in precedenza.



Moody's nel ritoccare le sue stime cita le "condizioni finanziarie irrigidite e il forte rialzo dei prezzi di energia e beni primari".



L'agenzia segnala un peggioramento delle prospettive economiche con uno scenario differenziato per le economie avanzate del G20 (con un 2022 a +2,1% e un 2023 a +1,1%) mentre per mercati emergenti del gruppo la crescita nel biennio sarà rispettivamente del 3,3% e del 3,8%.



"Le condizioni monetarie e finanziarie globali rimarranno piuttosto restrittive fino al 2023" - commenta Madhavi Bokil, vicepresidente senior di Moody's - sottolineando che "le banche centrali avranno bisogno di prove decisive che l'inflazione elevata non rappresenti più una minaccia per i loro obiettivi prima di abbandonare le nuove politiche monetarie".