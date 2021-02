© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi in video conferenza la prima riunione del(High Level Independent Panel – HLIP) per il finanziamento di beni comuni globali per la preparazione e la risposta alle crisi pandemiche, istituito nel corso del meeting deideltenutosi lo scorso 26 gennaio. È quanto si apprende da una nota del MEF.L'istituzione del Panel rappresenta il principale contributo sul tema dellada parte del filone Finanze della presidenza italiana del G20 e punta a studiare soluzioni e fornire raccomandazioni per rafforzare gli investimenti e mobilizzare le risorse necessarie – pubbliche e private – per la preparazione e la risposta a future pandemie. Il panel è co-presieduto da(Ministro delle Finanze della Nigeria dal 2003 al 2006 e dal 2011 al 2015), da(Segretario del Tesoro USA dal 1999 al 2001), e da(Ministro delle Finanze di Singapore dal 2007 al 2015, e attuale Ministro Senior della Repubblica).Il ministro dell'Economia e delle Finanze,, ha introdotto la riunione, ribadendo le grandi aspettative che il G20 ripone nei lavori del Panel e sottolineando l'importanza di questo lavoro per le future strategie di politica economica e sanitaria. "La salute è la prima priorità deldel G20, dal momento che non solo non ci può essere contrapposizione fra la sua difesa e la ripresa economica, ma salvaguardare la salute come un bene pubblico globale è una condizione necessaria per una. Per questo, il lavoro del Panel sarà una delle eredità più durature della presidenza italiana del G20 per evitare che le generazioni future si trovino impreparate a fronteggiare altre crisi sanitarie", ha dichiarato il ministro Gualtieri.Nei prossimi cinque mesi, il Panel elaborerà raccomandazioni pratiche basandosi sulle esperienze passate e quelle più recenti dell'ACT-A (Access to Covid Tools-Accelerator), lavorando in stretto contatto con le Istituzioni Finanziarie Internazionali e gli attori della Salute Globale, presentando infine il proprio rapporto finale alla Ministeriale Finanze G20 di luglio 2021.