(Teleborsa) - Parallelamente alla presidenza italiana delche prenderà il via domani, Confindustria, in qualità di principale organizzazione di rappresentanza delle imprese italiane, organizzerà il, il più autorevole fra gli engagement groups ufficiali istituiti dal G20.A guidare il processo in qualità di B20 Chair il presidente dell'associazione degli industriali italiani, Carlo Bonomi, ha chiamato(presidente e Ceo di Marcegaglia Holding, ex presidente di Confindustria, Businesseurope ed Eni).Il G20 Business Summit (B20) è riservato allee alle lorodie annovera ogni anno oltre 1.000 delegati dei paesi G20 per circa 3.000 partecipanti. Obiettivo principale delè formulare raccomandazioni di policy alla Presidenza G20 di turno su un ampio novero di settori di interesse per il sistema industriale globale.Un selezionato numero di Ceo, rispettivamente italiani ed internazionali, assisteranno Emma Marcegaglia nell'indirizzo generale e nell'azione di advocacy attraverso un Advisory Board ed un International Advocacy Caucus. Dell'Advisory Board faranno parte:(Technogym),(Snam),(Gucci),(Brembo),(Bonfiglioli Riduttori),(Bracco),(Microsoft Italia),(Nokia Italia),(Terna),(Exor),(Assicurazioni Generali),(Unicredit),(Philip Morris Italia),(Angelini Holding),(Cassa Depositi e Prestiti),(Webuild),(Pirelli),(Zegna).I membri dell'International Advocacy Caucus saranno ufficializzati nelle prossime settimane. I lavori del B20 Italy si articoleranno attraverso task force focalizzate sulle principali priorità che la business community globale ha consolidato negli anni. Alla guida di queste task force tematiche sono stati nominativicepresidente Confindustria: Trade & Investment;, presidente Mps: Integrity & Compliance;, Ceo Sky Italia: Digital Transformation;, Ceo Enel: Energy & Resource Efficiency;, Ceo Intesa Sanpaolo: Finance & Infrastructure;, presidente Danieli: Employment & Education;, presidente Dompè: Health & Life Science;, Ceo Eni: Action Council Sustainability & Global Emergencies.La selezioni dei membri di ciascuna(max 100, di cui almeno il 75% internazionali) avverrà nelle prossime settimane sulla base di criteri di provenienza geografica, settoriale, dimensionale e di genere volti a garantire una equilibrata rappresentanza della business community globale.La presidenza italiana del B20 prenderà il via ufficialmente il 21-22 gennaio 2021 con l'da svolgersi in formato prevalentemente virtuale. Fra febbraio e luglio ciascuna Task Force si riunirà a cadenza mensile in teleconferenza per definire i contenuti del proprio policy paper e le raccomandazioni da inviare al G20.Il 7-8 ottobre, a circa 3 settimane dal vertice dei Capi di Stato e di Governo, si terra' il Final summit B20 che vedrà la consegna della "" al Presidente del Consiglio italiano nella sua qualità di Presidente di turno del G20. In parallelo, durante l'intero anno di presidenza, il B20 assicurerà la propria presenza ai principali fora economici internazionali ed a numerosi eventi che si terranno sotto l'egida del G20, in Italia e all'estero.