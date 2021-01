© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un. Questa il nuovo strumento istituito daidurante la prima riunione dei Deputies dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali. Il Panel, proposto dalla Presidenza Italiana G20, – spiega il Mef in una nota – avra` l'obiettivo di valutare lo stato dell'arte dei sistemi esistenti per il finanziamento dei beni comuni globali per la salute, e conseguentemente proporre soluzioni finanziarie praticabili e sostenibili nel lungo periodo.Nel dettaglio il– co-presieduto da, ex vice primo ministro ed ex ministro delle Finanze di Singapore,, ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti e, ex ministro delle Finanze ed ex ministro Affari Esteri della Nigeria – e` stato incaricato di: individuare le lacune nel sistema di finanziamento dei beni comuni per la prevenzione, la sorveglianza, la preparedness e la capacita` di reazione e risposta a potenziali crisi pandemiche; proporre soluzioni concrete per colmare tali lacune in modo sistematico e sostenibile, ottimizzando le risorse provenienti dal settore pubblico, privato, filantropico e dalle Istituzioni Finanziare Internazionali.I lavori del Panel si svilupperanno a partire dalla valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita` sulle lacune nella prevenzione delle pandemie e sulle iniziative internazionali volte a migliorare la preparazione e la risposta globale in corso. In particolare, il Panel si coordinera` con i principali attori della Salute Globale, tra i quali l'istituito dall', e operera` in linea con gli obiettivi delIl Panel (HLIP) fornira` un primo rapporto preliminare ai ministri delle Finanze e ai governatori delle Banche Centrali nella riunione Ministeriale Finanze G20 di aprile. Una lista completa di raccomandazioni sara` presentata durante la Ministeriale Finanze G20 di luglio 2021.