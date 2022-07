G20, FSB: aumentano sfide a stabilità finanziaria, vigilare

Mercoledì 13 Luglio 2022, 10:00







(Teleborsa) - "Il G20 si incontra in un momento di crescenti sfide per la stabilità finanziaria". Lo afferma il presidente del Financial Stability Board Klaas Knot in una lettera ai ministri finanziari e ai governatori delle banche centrali del G20 sottolineando che La crescita più bassa, l'aumento dell'inflazione e le più stringenti condizioni finanziarie potrebbero cristallizzare pre-esistenti debolezze nel sistema finanziario globale e farne emergere delle nuove".



"Un sistema finanziario globale resiliente è essenziale per una crescita globale forte e sostenibile", prosegue Knot sottolineando che è necessario "vigilare" in quanto un "deterioramento inatteso delle condizioni economiche potrebbe rappresentare un testa alla resilienza finanziaria".



Quindi, un passaggio sui cripto asset che sono "pesantemente esposti alle oscillazioni della fiducia del mercato e questo li rende un inaffidabile deposito di valore", afferma ancora Knot evidenziando come gli "eventi recenti hanno messo in evidenza la potenzialità fragilità dei cosiddetti stablecoin".